Banjo-Kazooie sta per uscire su Wii U Virtual Console? No, è solo un errore

Nintendo quest'oggi, 30 dicembre 2020, ha segnalato l'arrivo di Banjo-Kazooie e di Blast Corps, amati giochi creati da RARE, su Wii U Virtual Console. Pare però che si sia trattato solo di un errore e la società di Kyoto si è scusata con i giocatori per l'accaduto.

Sia Banjo-Kazooie che Blast Corps sono giochi rilasciati originariamente per Nintendo 64. Attualmente, ricordiamo, RARE è di proprietà di Microsoft e lavora su giochi PC e Xbox Series X|S, oltre che su Xbox One.

Questo falso e involontario annuncio ha brevemente fatto crescere le aspettative dei giocatori per una ripubblicazione dei giochi RARE, ma pare che non sia questo il caso. Ovviamente esiste sempre la possibilità che sia un "errore calcolato" per pubblicizzare l'arrivo dei due giochi su console Nintendo, ma è un'ipotesi poco probabile.

Attualmente Banjo-Kazooie sono giocabili all'interno di Super Smash Bros. Ultimate. Inoltre, è già stato creato un successore spirituale: Yooka-Laylee. Ci sarà mai però un vero nuovo gioco per la serie di Banjo-Kazooie? Secondo Phil Spencer, Banjo-Kazooie e Conker torneranno se Rare vorrà.