Perché Switch 2 utilizza schede con chiave di gioco? Nintendo schiva la domanda

La rivista giapponese Famitsu ha chiesto a Nintendo perché Switch 2 utilizza schede con chiave di gioco, ma un portavoce dell'azienda ha schivato la domanda, rispondendo in maniera evasiva e spiegando piuttosto il modo in cui questo peculiare supporto funziona.

"Le Game-Key Card sono uno dei nuovi modi con cui consegniamo i giochi ai nostri utenti", ha dichiarato il portavoce di Nintendo, all'interno di un articolo comparso su Famitsu solo alcune ore fa.

"Sebbene sia necessaria una connessione a internet per scaricare i dati la prima volta, i giocatori possono poi fruire dell'esperienza anche senza connessione, semplicemente inserendo la scheda con chiave di gioco nella console."

I lettori della rivista non hanno potuto evitare di notare come il rappresentante della casa di Kyoto abbia di fatto evitato di rispondere alla domanda diretta, confermando in qualche modo che l'azienda non vuole affrontare l'argomento, almeno per ora.