High on Life 2 potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2, secondo vari rivenditori

High on Life 2 per Nintendo Switch 2 è comparso sui listini di vari rivenditori, facendo pensare che il bizzarro sparatutto fantascientifico di Squanch Games possa essere effettivamente in arrivo sulla console Nintendo.
Non ci sono stati annunci ufficiali sul lancio della versione Nintendo Switch 2, con il gioco che al momento è ancora previsto solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma considerando gli avvistamenti in questione e la natura del gioco non è per niente inverosimile che questo possa arrivare anche sulla console Nintendo.
In particolare, si tratta di un paio di negozi online tedeschi come Netgames e Gameware e del negozio ceco World of Games, ma in Europa in particolare si sta diffondendo la presenza del gioco in versione Nintendo Switch 2.
Una versione probabile
Il primo High on Life è arrivato su Nintendo Switch e ha ricevuto anche un upgrade per la versione Nintendo Switch 2, dunque il possibile arrivo di High on Life 2 sulla piattaforma Nintendo avrebbe un notevole senso, per questo prendiamo in considerazione queste segnalazioni.
Resta ovviamente il fatto che possa trattarsi di errore da parte dei rivenditori, ma la questione è verosimile e dunque rimaniamo anche in attesa di eventuali conferme sulle voci di corridoio.
Tra i dettagli che possono essere tratti dai listini c'è inoltre il publisher, che dovrebbe essere Clear River Games, e il fatto che High on Life 2 in versione fisica dovrebbe essere un gioco su scheda con chiave di gioco per il download, ovvero una delle famose cartucce "vuote" che richiedono di scaricare i dati una volta inserite.
Per il resto, qualche giorno fa abbiamo visto il gameplay di High on Life 2 in video e abbiamo avuto informazioni su come funziona lo skateboard nel nuovo capitolo della serie.