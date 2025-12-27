High on Life 2 potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2, secondo vari rivenditori

High on Life 2 per Nintendo Switch 2 è comparso sui listini di vari rivenditori, facendo pensare che il bizzarro sparatutto fantascientifico di Squanch Games possa essere effettivamente in arrivo sulla console Nintendo.

Non ci sono stati annunci ufficiali sul lancio della versione Nintendo Switch 2, con il gioco che al momento è ancora previsto solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma considerando gli avvistamenti in questione e la natura del gioco non è per niente inverosimile che questo possa arrivare anche sulla console Nintendo.

In particolare, si tratta di un paio di negozi online tedeschi come Netgames e Gameware e del negozio ceco World of Games, ma in Europa in particolare si sta diffondendo la presenza del gioco in versione Nintendo Switch 2.