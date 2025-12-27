Code Vein 2 presenta Valentin Voda con un trailer dedicato

Viene considerato un innovatore, che ha intenzione di evolvere quelle che considera delle "abitudini triviali e antiquate" legate anche alla sua stessa casata, e per questo si allea con i protagonisti della storia.

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Code Vein 2 che presenta il personaggio di Valentin Voda , un elegante studioso che appartiene all'antica famiglia Voda, in grado di combattere in maniera efficace con spada e poteri speciali.

Un altro pezzo del cast

Vediamo dunque qui sotto il video introduttivo di Valentin Voda, che arriva in seguito a quelli visti in precedenza su Holly Asturias e su Lou MagMell, proseguendo dunque con la presentazione dell'ampio cast di personaggi che caratterizza la storia di Code Vein 2.

Valentin Voda viene definito "Il quieto pioniere della stirpe del Progenitore", ed è l'erede di Casa Voda, un lignaggio redivivo che discende dal Progenitore e rappresenta anche una delle stirpi più formidabili della loro specie.

In precedenza era a capo della MagMell, una società di ricerca magica, e indagava sui segreti dei simulacri antichi, mentre adesso detiene anche il titolo di giudice della corte e si occupa di risolvere le dispute tra vampiri e umani.

Questo lo rende un personaggio particolarmente importante nel mondo di Code Vein 2, nonché decisamente affascinante. Il gioco ha la data di uscita fissata per il 30 gennaio 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.