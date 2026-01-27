Code Vein 2 tempestato di recensioni negative su Steam: deludono le prestazioni e i problemi tecnici

Le prime impressioni degli utenti su Steam , però, non sono incoraggianti in vista del lancio globale. Al momento il gioco conta 763 recensioni e solo il 50% risulta positivo , un dato che evidenzia un'accoglienza piuttosto fredda.

Code Vein 2 debutterà ufficialmente su PS5, Xbox Series X|S e PC il 30 gennaio, ma chi ha acquistato la Deluxe o la Ultimate Edition ha potuto iniziare a giocare già da oggi grazie all'accesso anticipato.

Un altro gioco problematico in Unreal Engine 5?

Le critiche più diffuse riguardano l'ottimizzazione. Molti utenti segnalano prestazioni deludenti nonostante un comparto grafico non particolarmente avanzato, oltre a stutter frequenti e fastidiosi. Non mancano commenti meno entusiasti su alcuni aspetti del gameplay, come combattimenti e personalizzazione, ma la maggior parte delle lamentele è legata ai problemi tecnici.

È importante ricordare che queste critiche si riferiscono alla sola versione PC. Tuttavia, per quanto riguarda le console, nella nostra recensione di Code Vein 2 segnaliamo che anche su PS5 le prestazioni non sono impeccabili e, nonostante la modalità Performance a 60 fps, possono verificarsi cali di frame rate durante combattimenti ed esplorazione. Chiaramente, la speranza è che il team di sviluppo sia già al lavoro su patch correttive per migliorare la situazione entro il lancio del 30 gennaio.