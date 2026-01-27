1

Code Vein 2 tempestato di recensioni negative su Steam: deludono le prestazioni e i problemi tecnici

Code Vein 2 parte male su Steam: solo metà delle recensioni è positiva, con molti utenti che segnalano prestazioni scarse, stutter e vari problemi tecnici nella versione PC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/01/2026
Due personaggi di Code Vein 2
Code Vein II
Code Vein II
Articoli News Video Immagini

Code Vein 2 debutterà ufficialmente su PS5, Xbox Series X|S e PC il 30 gennaio, ma chi ha acquistato la Deluxe o la Ultimate Edition ha potuto iniziare a giocare già da oggi grazie all'accesso anticipato.

Le prime impressioni degli utenti su Steam, però, non sono incoraggianti in vista del lancio globale. Al momento il gioco conta 763 recensioni e solo il 50% risulta positivo, un dato che evidenzia un'accoglienza piuttosto fredda.

Un altro gioco problematico in Unreal Engine 5?

Le critiche più diffuse riguardano l'ottimizzazione. Molti utenti segnalano prestazioni deludenti nonostante un comparto grafico non particolarmente avanzato, oltre a stutter frequenti e fastidiosi. Non mancano commenti meno entusiasti su alcuni aspetti del gameplay, come combattimenti e personalizzazione, ma la maggior parte delle lamentele è legata ai problemi tecnici.

Code Vein 2 ci prepara al suo arrivo con il trailer di lancio ufficiale Code Vein 2 ci prepara al suo arrivo con il trailer di lancio ufficiale

È importante ricordare che queste critiche si riferiscono alla sola versione PC. Tuttavia, per quanto riguarda le console, nella nostra recensione di Code Vein 2 segnaliamo che anche su PS5 le prestazioni non sono impeccabili e, nonostante la modalità Performance a 60 fps, possono verificarsi cali di frame rate durante combattimenti ed esplorazione. Chiaramente, la speranza è che il team di sviluppo sia già al lavoro su patch correttive per migliorare la situazione entro il lancio del 30 gennaio.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Code Vein 2 tempestato di recensioni negative su Steam: deludono le prestazioni e i problemi tecnici