Geralt torna in Reigns: The Witcher, annunciato con trailer e data di uscita

Reigns: The Witcher è stato annunciato con un trailer da Nerial e Devolver Digital, che hanno anche rivelato la data di uscita del gioco: sarà disponibile a partire dal 25 febbraio su PC, iOS e Android.

Accattivante crossover fra l'universo narrativo creato da Andrzej Sapkowski e l'esperienza della serie Reigns, il titolo mette al centro della scena Dandelion, il bardo amico di Geralt di Rivia, costruendo attorno al personaggio un gameplay in stile Tinder.

Ci troveremo infatti a fare le nostre scelte effettuando degli swipe a destra o a sinistra, rispondendo in maniera affermativa o negativa rispetto alle varie situazioni e influenzando in questa maniera il corso degli eventi, dando vita a un racconto avvincente sulla falsariga di The Witcher.

È proprio questa la chiave di lettura di Reigns: The Witcher, che reinterpreta le avventure dello Strigo usando come base la fantasia di Ranuncolo e dando vita in questa maniera a vere e proprie fan fiction dedicate al celebre cacciatore di mostri.