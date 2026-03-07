Slay the Spire 2 è inarrestabile: su Steam ha superato il mezzo milione di giocatori contemporanei

Nello specifico, il gioco ha infranto questo traguardo intorno alle 14:00 italiane, per poi spingersi un'ora dopo fino a 526.793 giocatori contemporanei . Si tratta del valore più alto registrato finora, ma considerando l'entusiasmo della community e l'effetto weekend, non è affatto escluso che questo record venga ritoccato ancora verso l'alto.

Slay the Spire 2 continua a dimostrarsi un fenomeno inarrestabile e, giorno dopo giorno, sta consolidando la propria posizione come uno dei lanci più sorprendenti dell'anno su Steam. Dopo un debutto già di per sé impressionante, il deckbuilder roguelike di Mega Crit poche ore fa ha superato la soglia del mezzo milione di utenti simultanei .

Tantissimi i pareri positivi

Parliamo di cifre altissime in senso assoluto, tanto da superare giochi ben più famosi. Ad esempio, è stato battuto il picco di 481.966 giocatori di Arc Raiders, uno dei titoli più popolari degli ultimi mesi. Il tutto risulta ancora più notevole se si considera che Slay the Spire 2 è tuttora in accesso anticipato e non è stato sostenuto da una campagna marketing particolarmente aggressiva.

Restando in tema di numeri impressionanti, ci sono le reazioni estremamente positive del pubblico: al momento il gioco può vantare un impressionante 96% di recensioni positive su su quasi 18.000 valutazioni. Un segnale chiaro che Slay the Spire 2 non solo sta attirando una massa enorme di giocatori, ma sta anche riuscendo a soddisfare le aspettative di una community che attendeva questo seguito da anni.