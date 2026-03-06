Slay the Spire 2 si scusa per una battuta su Marathon e sui risultati su Steam

Gli autori di Slay the Spire 2 stessi hanno fatto una piccola battuta al momento del lancio , per poi doversene leggermente pentire alcune ore più tardi.

Ieri, 5 marzo, Mega Crit ha pubblicato Slay the Spire 2 su Steam in accesso anticipato . Dieci minuti dopo, Bungie ha reso disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X il suo sparatutto da estrazione, Marathon. I due giochi non hanno alcun legame e puntano a tipi di pubblico ben diversi, ma in modo molto naturale è nata una sorta di piccola competizione tra i due titoli.

La battuta degli autori di Slay the Spire 2

Tramite i social media, Mega Crit ha scritto: "Congratulazioni al team di Marathon per la pubblicazione! Non lasciatevi sfuggire piccoli progetti indie nati dalla passione come questo solo perché è uscito Slay the Spire 2." La battuta in questo caso è affermare che l'indie Slay the Spire 2 è un gioco talmente grande e importante che rischia di oscurare il AAA di Sony e Bungie.

Il problema è che, basandoci sui dati di Steam, è proprio quello che è successo. Slay the Spire 2 ha ottenuto un picco di 430.456 utenti contemporanei, mentre Marathon si è fermato a 88.337. Ovviamente quest'ultimo costa di più, ha più competizione ed è disponibile anche su console, quindi i suoi numeri totali sono superiori. La battuta di Mega Crit, però, a posteriori potrebbe sembrare un po' una cattiveria visti questi numeri.

Il co-fondatore di Mega Crit, Casey Yano, ha quindi commentato: "Questo messaggio sembra un po' più cattivo di come era stato pensato... A essere onesto non pensavo che avremmo davvero superato Marathon in termini di utenti contemporanei". Tra l'altro, il commento di Yano è stato pubblicato quando ancora Slay the Spire 2 non aveva raggiunto il proprio picco (in quel momento era ancora a circa 280.000 utenti).

È un bene che Yano abbia precisato che non ci fosse l'intenzione di essere scortesi, visto che la rete rischia di fraintendere facilmente. Supponiamo comunque che al momento Mega Crit non abbia pensieri per i confronti con Marathon, ma desidera solo festeggiare i risultati di Slay the Spire 2 e pensare a come supportarlo al meglio.