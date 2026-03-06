Slay The Spire 2 ha fatto numeri da record su Steam al lancio, il più giocato nel suo genere

A dire il vero si tratta di un gioco anche di non facile definizione, ma anche considerando qualcosa di vago come il "roguelike deckbuilder" siamo di fronte a un risultato praticamente inedito: Slay the Spire 2 ha raggiunto il picco di giocatori online a 282.314 , una quantità che solitamente si associa a ben altri generi multiplayer.

Come avevamo già iniziato a vedere nella serata di ieri, Slay the Spire 2 ha avuto un impatto notevole su Steam , ma successivamente i numeri sono diventati impressionanti, portando a un vero e proprio record al lancio su Steam, per quanto riguarda anche tutto il genere di riferimento.

Numeri da sparatutto online

Pensare che un gioco di carte in stile roguelike abbia raggiunto quasi i 300.000 giocatori, oltretutto nemmeno nel corso di un fine settimana, è davvero incredibile e dimostra come il titolo sia ormai entrato nel pantheon dei giochi più noti.

C'è da dire che, con il weekend in arrivo, è possibile che la quantità di giocatori concentrati su Slay the Spire 2 aumenti ancora, dunque è probabile che venga stabilito un ulteriore nuovo record nei prossimi giorni.

Proprio ieri avevamo visto che il gioco stava facendo praticamente il doppio dei numeri fatti registrare da Marathon, ma alla fine il divario è aumentato ancora, visto che il gioco Bungie si è fermato a poco sopra gli 80.000, con Slay the Spire 2 che l'ha praticamente sovrastato di tre volte.

Ricordiamo che si parla peraltro dell'accesso anticipato del gioco, dunque nemmeno della versione definitiva, che dovrebbe arrivare in seguito e probabilmente raggiungere a quel punto anche le altre piattaforme.