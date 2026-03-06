Black Desert Online festeggia i 10 anni di attività in Nord America ed Europa con doni e iniziative

Black Desert Online sta per festeggiare il suo decimo anniversario in Nord America ed Europa. Lo farà con una serie di aggiornamenti ed eventi speciali dedicati alla community. Nel messaggio celebrativo gli sviluppatori ricordano il percorso iniziato nel 2016 e ringraziano i giocatori che hanno accompagnato il titolo nel corso del tempo, sottolineando che ciò che ha davvero definito il gioco sono stati proprio i giocatori: "dai momenti di tranquillità alle battaglie epiche, stiamo ripensando a ciò che ci ha definiti dal 2016: i nostri Avventurieri".
Tra le principali novità introdotte con l'aggiornamento, già disponibile, c'è un nuovo costume celebrativo chiamato Dark Prince, una pesante armatura d'acciaio creata appositamente per l'anniversario.
Il personaggio a cui è associata l'armatura viene descritto con parole solenni: "Ho giurato di non essere la spada che abbatte il male... ma il recipiente che lo consuma. Anche se la mia carne è morta, il giuramento inciso in questa armatura è eterno". Il costume è accompagnato da una missione narrativa esclusiva che, una volta completata, permette di ottenere una ricompensa permanente: una nuova skin per la fata, chiamata Soulsoothing Fairy Appearance.
L'aggiornamento introduce anche nuove sfide nel santuario Black Shrine, dove fa il suo ritorno il Oduksini, più forte che mai nei livelli di difficoltà Calamity 8, 9 e 10.
Per celebrare l'anniversario sono stati aggiunti anche degli eventi speciali in gioco, tra cui la comparsa del boss "10th Anniversary Cake": i giocatori devono colpire una scatola regalo finché non si apre rivelando la torta celebrativa nascosta al suo interno.