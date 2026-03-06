Black Desert Online festeggia i 10 anni di attività in Nord America ed Europa con doni e iniziative

Black Desert Online sta per festeggiare il suo decimo anniversario in Nord America ed Europa. Lo farà con una serie di aggiornamenti ed eventi speciali dedicati alla community. Nel messaggio celebrativo gli sviluppatori ricordano il percorso iniziato nel 2016 e ringraziano i giocatori che hanno accompagnato il titolo nel corso del tempo, sottolineando che ciò che ha davvero definito il gioco sono stati proprio i giocatori: "dai momenti di tranquillità alle battaglie epiche, stiamo ripensando a ciò che ci ha definiti dal 2016: i nostri Avventurieri".