Cities: Skylines è giocabile gratuitamente per qualche giorno

Paradox Interactive ha avviato un periodo di prova gratuita del city builder Cities: Skylines , che sarà giocabile gratuitamente fino al 9 marzo, quindi per tutto il fine settimana. Interessante il fatto che si parli del primo e non del secondo capitolo della serie, che di suo non è ancora riuscito a recuperare il disastroso lancio e, a questo punto, chissà se ci riuscirà mai.

Ogni decisione conta

"Cities: Skylines è giocabile gratuitamente per tutto il fine settimana!" Recita l'annuncio ufficiale. "Che tu lo abbia solo osservato da lontano o che tu voglia tornare alla tua meravigliosa metropoli, questo è il momento perfetto per metterti nei panni di un sindaco."

"Progetta reti stradali piene di stile, modella quartieri dando loro una precisa identità e osserva i tuoi cittadini mentre svolgono la loro vita quotidiana. Ogni decisione conta: un singolo incrocio può rendere il traffico scorrevole in tutta la mappa oppure bloccare l'intera città."

"Con undici anni di creatività della community alle spalle, Cities: Skylines è un sandbox di costruzione urbana plasmato dai giocatori, che hanno trasformato le reti stradali in mondi vivi. Ora tocca a te posare la prima strada e vedere dove ti porterà."

Considerate che Cities: Skylines viene tutt'oggi considerato il miglior city builder in stile SimCity sulla piazza, nonostante sia stato pubblicato nel 2015. Se vi interessa il genere, vale decisamente la pena di dargli un'occhiata.

Per scaricare e giocare a Cities: Skylines, non vi resta che andare su Steam.