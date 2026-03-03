Cities: Skylines ha ricevuto una nuova espansione dopo tre anni, mentre il secondo continua ad arrancare

Comunque sia, l'iniziativa segna anche il ritorno di una vera e propria espansione completa per il primo gioco, la prima dopo quasi tre anni .

In occasione dell'11º anniversario di Cities: Skylines , l'editore Paradox Interactive ha annunciato grossi festeggiamenti, che si traducono nell'arrivo di nuovi DLC per il primo e per il secondo episodio. Ma mentre i contenuti per quest'ultimo saranno blandi, Cities: Skylines riceverà un'espansione . D'altro canto Cities: Skylines 2 continua ad arrancare ed è probabile che il nuovo team di sviluppo stia lavorando per provare a renderlo il gioco promesso, risolvendo tutti i problemi residui.

Gare per tutti

Il pacchetto per Cities: Skyline si chiama Race Day e permette di creare eventi sportivi come gare ciclistiche, competizioni motoristiche e corse podistiche. L'uscita è fissata per il 10 marzo e, anche se non c'è un collegamento ufficiale, la vicinanza con l'inizio della stagione di Formula Uno appare tutt'altro che casuale.

Come detto, si tratta della prima espansione maggiore dai tempi di Hotels & Retreats, pubblicata nel maggio 2023, pochi mesi prima dell'arrivo del sequel. Tuttavia, Cities: Skylines 2, il secondo capitolo è uscito in condizioni tecniche così disastrose che lo sviluppatore Colossal Order è stato costretto a rimandare i DLC fino alla risoluzione dei problemi più gravi.

Cities: Skylines 2 ha ricevuto una sola espansione completa, Bridges & Ports, promessa prima del lancio nel 2023 ma pubblicata soltanto due anni dopo, nel 2025. Gran parte dei contenuti aggiuntivi del sequel si è invece limitata a pacchetti creati dalla community, con edifici per lo più cosmetici e nuove tracce musicali.

Il 10 marzo, insieme a Race Day, usciranno anche i DLC Iconic Brutalism, Renewed History e 8 Gear Radio, acquistabili singolarmente oppure in bundle con l'espansione principale al prezzo di 23,99 euro.

Per quanto riguarda Cities: Skylines 2, il 18 marzo arriveranno dei contenuti più piccoli: i creator pack Office Evolution e City Stations, oltre alle espansioni musicali Smooth Vibes FM e Skyrail Radio. Inoltre, il nuovo sviluppatore Iceflake Studios pubblicherà una patch gratuita che "porterà nel gioco l'edificio simbolo Iceflake Arena e migliorerà la gestione dello zoning con opzioni attivabili/disattivabili, oltre a includere correzioni di bug e altri miglioramenti".