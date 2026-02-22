Cities: Skylines 2 aggiornato dal nuovo studio di sviluppo: ora i cittadini muoiono anche in modalità facile

Oggi si muore

L'aggiornamento, chiamato "First Frost", interviene in modo significativo sui sistemi che regolano i decessi all'interno del gioco. Viene corretto un bug che ignorava l'orario nel calcolo delle morti, causando un picco irrealistico tra mezzanotte e le sei del mattino. Inoltre, il numero di calcoli relativi ai decessi è stato quadruplicato per distribuire meglio le morti nel tempo ed evitare che troppi cittadini morissero simultaneamente.

È stato risolto anche un problema della modalità facile: circa l'80% della popolazione non moriva mai di vecchiaia, risultando di fatto immortale. La patch mira quindi a rendere i processi demografici più realistici.

Fortunatamente la patch non fa solo questo, visto che riduce dell'80% l'uso delle biciclette, introduce nuove icone nell'interfaccia per elementi come rotonde e depositi di manutenzione stradale, aggiorna il tutorial per i nuovi giocatori e apporta miglioramenti grafici, tra cui ombre più curate, supporto alla neve e nebbia dinamica legata alle condizioni meteo. Viene anche ammorbidito il sistema di terraformazione, rendendolo meno aggressivo.

Infine, viene introdotta una novità significativa: il salvataggio automatico è ora attivo di default, un'aggiunta che sorprende per essere arrivata solo ora, dopo oltre due anni dal lancio.

La patch non ha ribaltato le sorti del gioco, ma la reazione su Steam è stata positiva, come si può notare nelle recensioni più recenti, che sono più positive rispetto alla media voto del 62%. Ci sono ancora molti problemi da affrontare, ma la speranza è che ora Cities: Skylines 2 trovi la sua strada.