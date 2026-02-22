Nintendo starebbe rimborsando i giocatori di Xenoblade Chronicles X per Nintendo Switch 2

L'aggiornamento è pensato per migliorare la qualità grafica, ma ha introdotto anche qualche problema visivo che non ha soddisfatto i fan, spingendo alcuni a chiedere un rimborso , come testimoniato da tamodolo su Reddit. La parte curiosa è che Nintendo abbia accettato di rimborsare il gioco.

Il rimborso per Xenoblade Chronicles X - Nintendo Switch 2 Edition

L'utente di Reddit scrive di aver richiesto un rimborso per i problemi alla qualità dell'immagine, che ai suoi occhi appare peggiore dell'originale. La risposta è stata che di norma non offrono rimborsi per i giochi digitali, ma a questo giro hanno deciso di farlo dopo aver analizzato il "problema". Secondo l'utente, l'analisi ha richiesto un minuto e mezzo, facendo così pensare che Nintendo abbia deciso di concedere i rimborsi a tutti coloro che lo richiedano.

Secondo tamodolo, la qualità visiva di Xenoblade Chronicles X emulato in 4K nativo tramite Cemu era ben migliore dell'upgrade proposto su Nintendo Switch 2. Aggiunge anche che ha voluto chiedere il rimborso per mandare un messaggio a Nintendo, per rendere chiaro che questa non è la qualità che ci si aspetta da tale compagnia; inoltre incoraggia tutti a fare lo stesso. Va però detto che la risposta dell'assistenza di Nintendo potrebbe cambiare molto da nazione a nazione.

In conclusione, vi rimandiamo a un video sui problemi grafici di Xenoblade Chronicles X Definitive Edition.