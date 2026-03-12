Tomb Raider I-III Remastered disponibile per Nintendo Switch 2, iOS e Android, insieme alla Modalità Sfida

L'editore Aspyr e lo sviluppatore Crystal Dynamics hanno pubblicato le versioni per Nintendo Switch 2, sistemi iOS e sistemi Android di Tomb Raider I-III Remastered, insieme a un aggiornamento gratuito, disponbile su tutte le piattaforme, chiamato "Challenge Mode", o modalità sfida in italiano. Quindi è stato lanciato su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch, oltre alle nuove piattaforme già nominate.