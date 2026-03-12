1

Tomb Raider I-III Remastered disponibile per Nintendo Switch 2, iOS e Android, insieme alla Modalità Sfida

L'annuncio relativo a Tomb Raider è arrivato: Tomb Raider I-III Remastered è disponibile anche per Nintendo Switch 2, iOS e Android.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/03/2026
Tre Lara Croft
Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
L'editore Aspyr e lo sviluppatore Crystal Dynamics hanno pubblicato le versioni per Nintendo Switch 2, sistemi iOS e sistemi Android di Tomb Raider I-III Remastered, insieme a un aggiornamento gratuito, disponbile su tutte le piattaforme, chiamato "Challenge Mode", o modalità sfida in italiano. Quindi è stato lanciato su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch, oltre alle nuove piattaforme già nominate.

Questo è probabilmente l'annuncio anticipato qualche giorno fa.

L'aggiornamento introduce le seguenti novità: 10 nuovi costumi, che si ottengono completando gli obiettivi e migliorano le abilità di Lara; la modalità sfida, pensata per mettere alla prova le capacità del giocatore personalizzando i livelli; 15 nuovi obiettivi, legati alla modalità sfida.

Per quanto riguarda la nuova modalità, consente di modificare salute, danni, bonus, nemici e molto altro. Più alto sarà il livello di sfida, maggiori saranno le ricompense che si otterranno.

Tomb Raider I-III Remastered è stato pubblicato per la prima volta il 14 febbraio 2024. Include le versioni rimasterizzate di:

  • Tomb Raider I + Unfinished Business
  • Tomb Raider II + Golden Mask
  • Tomb Raider III + The Lost Artifact

Visto l'arrivo di Tomb Raider I-III Remastered su queste nuove piattaforme, non va esclusa la possibilità che in futuro venga convertito per le stesse anche Tomb Raider IV-VI Remastered.

