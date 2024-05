Tomb Raider I-III Remastered è un successo, vendite sopra le aspettative di Embracer

Nei suoi recenti documenti di ordine finanziario, Embracer Group ha riferito qualcosa anche sui risultati di Tomb Raider I-III Remastered, che sembrano essere decisamente postivi, con vendite sopra le aspettative per la raccolta.

Le vendite nette di Embracer Group sono aumentate del 12% per quanto riguarda l'intero anno fiscale, mentre nell'ultimo trimestre sono calate del 5%, ma in generale gli indici sono positivi per quanto riguarda tutti i parametri relativi all'interno anno fiscale.

In tutto questo, sembra proprio che Tomb Raider I-III Remastered sia stato un successo: non vengono forniti dati precisi sulle vendite per il momento, ma queste sono valutate "al di sopra delle aspettative".