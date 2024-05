Samsung ha presentato Galaxy Book4 Edge con Snapdragon X Elite

Nella settimana che vede l'arrivo dei PC AI, non poteva mancare Samsung. Il colosso coreano ha infatti presentato il nuovo Galaxy Book4 Edge con SoC Snapdragon X Elite di Qualcomm, con una forte inclinazione alla produttività e alle funzionalità dedicate all'intelligenza artificiale. Il nuovo laptop di Samsung arriva in due versioni da 14 e 16 pollici con le integrazioni di Microsoft Copilot+. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo portatile targato Samsung.

Samsung Galaxy Book4 Edge con Snapdragon X Elite

Il Samsung Galaxy Book4 Edge

Il nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge è equipaggiato con Snapdragon X Elite, il SoC di Qualcomm che integra una NPU Hexagon da 45 TOPS e che affida il comparto grafico alla GPU Adreno.

Il laptop è poi accompagnato da 16 GB di ram e da un doppio taglio di memoria da 512 GB e 1 TB (i dettagli di ram e memorie non sono stati specificati), mentre sul fronte connettività il modello da 16 pollici porta in dote due USB4.0, una USB 3.2, una porta HDMI 2.1, lettore Micro SD e uscita cuffie. Il modello da 14 pollici rinuncia invece alla porta USB 3.2 e al lettore di schede.

Il profilo del nuovo Galaxy Book4 Edge

Il display per entrambe le diagonali è un 16:10 AMOLED 3K da 2880 x 1800 pixel, con 500 nit di picco luminoso, fino a 120 Hz VRR e 10 punti Multi-Touch. Non manca la funzionalità Auto Super Resolution che migliora la resa visiva e in generale l'esperienza multimediale o di gioco.

Il nuovo Galaxy Book4 Edge supporta il Wi-Fi 7, mentre sul fronte dell'autonomia il modello da 14'' monta una batteria da 55.9 Wh e il 16'' una batteria da 61.8 Wh.