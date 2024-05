Parthenope: team di sviluppo precisa che il gioco non ha alcuna relazione con il film di Sorrentino

La software house italiana Katabasi Studio ha inviato un comunicato stampa per precisare come il gioco cui sta attualmente lavorando non abbia niente a che fare con il film del regista Paolo Sorrentino presentato al festival di Cannes. Come mai c'è stata bisogno di que-sta precisazione? Facile: si chiamano entrambi Parthenope.

A quanto pare alcuni giornalisti hanno confuso le due opere e hanno proposto il trailer ufficiale del videogioco come un trailer del film, creando non poca confusione. Katabasi ha quindi scritto: "ci preme sottolineare che l'omonimia dei progetti è limitata al titolo, non ai contenuti."

Il rischio è che "qualora il trailer ufficiale di Parthenope venisse inserito negli articoli e accreditato erroneamente al film, si perpetuerebbe un grosso e pericoloso problema di comunicazione che non gioverebbe al magnifico film di Sorrentino e nemmeno al nostro videogioco."