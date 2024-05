NVIDIA GeForce NOW accoglie Senua's Saga: Hellblade 2 e altri 6 giochi nel catalogo

NVIDIA ha espanso ulteriormente il catalogo dei giochi fruibili attraverso il suo servizio di cloud gaming GeForce NOW, con un'aggiunta settimana che in questo caso include anche Senua's Saga: Hellblade 2 e altri 6 giochi.

Una settimana piuttosto ricca per gli abbonati al servizio di cloud gaming di NVIDIA, dunque, che adesso possono sfruttarlo per giocare ad alti livelli ad alcuni dei titoli usciti di recente su PC, tra i quali spicca in particolare la nuova produzione di Ninja Theory e Xbox Game Studios.

Considerando il tasso tecnico di Senua's Saga: Hellblade 2, la possibilità di poterlo giocare in particolare all'interno del tier più alto di GeForce NOW, con effettistica avanzata e fino a 4K e 120 fps, è sicuramente allettante, in quanto amplifica la spettacolarità già intrinseca nel nuovo gioco di Ninja Theory.