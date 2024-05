Dell annuncia i suoi PC Copilot+: la gamma XPS, Inspiron e Latitude con Snapdragon X Elite

Come tutti i grandi produttori di laptop, anche Dell ha presentato la propria gamma di PC Copilot+ che coinvolge ben cinque modelli storici della casa.

Tra questi spiccano il nuovo XPS 13, l'Inspiron 14 e il Latitude 7455, equipaggiati con i nuovissimi SoC Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus e tutti indirizzati al segmento PC AI sempre più centrale. Scopriamo insieme tutti i dettagli dei nuovi arrivati in casa Dell.