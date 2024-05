Lenovo annuncia i laptop con Snapdragon X Elite: Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s in arrivo

Settimana rovente sul fronte dei PC e dell'hardware in generale. Lenovo ha infatti annunciato i primi dispositivi PC Copilot+ che si preparano a dare battagli nel segmento dei laptop votati all'intelligenza artificiale. Yoga Slim 7x 14 e ThinkPad T14s Gen 6 sono i primi portatili dell'azienda a portare in dote il nuovo SoC Snapdragon X Elite targato Qualcomm. Scopriamo tutti i dettagli.

Yoga Slim 7x 14 e ThinkPad T14s all'insegna dell'IA

Il nuovo Yoga Slim 7x 14 Gen 9

Nel corso della settimana Lenovo ha presentato i primi dispositivi portatili di nuova generazione, pensati per sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale.

Yoga Slim 7x 14 Gen 9 è equipaggiato con Snapdragon X Elite, il nuovo SoC di Qualcomm che integra una NPU Hexagon e GPU Adreno. Il laptop può essere configurato fino a 32 GB di ram LPDDR5X a 8448 MHz e fino a 1 TB di memoria SSD M.2 2242 con supporto a PCIe 4.0.

Il display OLED touch da 14.5 pollici con rapporto 16:10 offre una risoluzione di 2944 x 1840 pixel, refresh rate fino a 90 Hz, picco di luminosità a 1000 nits e supporto a HDR, Dolby Vision, con tanto di certificazione VESA. DisplayHDR True Black 600.

Non mancano Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3. Tra le funzionalità centrali, Lenovo AI Core consente al laptop di addattarsi all'utilizzo dell'utente, regolando dinamicamente la potenza in simbiosi con il processore Snapdragon X Elite.

ThinkPad T14s Gen 6 con Snapdragon X Elite

ThinkPad T14s Gen 6 arricchisce la celebre gamma del "pallino rosso", ancora una volta con il nuovo chip Snapdragon X Elite e NPU integrata capace di offrire fino a 45 TOPS per le operazioni legate all'IA. Il nuovo arrivato porta in dote fino a 64 GB di ram LPDDR5X da 8533 MT/s e fino a 1 TB di archiviazione SSD M.2 2242 con PCIe 4.0.

Tripla configurazione per il display: IPS da 14 pollici con risoluzione WUXGA e 400 nits di picco luminoso, IPS touch da 14 pollici o OLED 14 pollici con supporto a HDR e Dolby Vision. La connettività è garantita dal Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3.

Tutti i nuovi modelli sono poi caratterizzati dalla presenza del tasto Copilot+ che permette di accedere con un solo gesto all'assistente basato su IA di Windows 11.