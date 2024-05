Sony PlayStation: il futuro dei videogiochi è nell'immedesimazione, più che nella grafica

"Per quanto riguarda il futuro dei videogiochi, prevedo che i giochi diventino esperienze più personalizzate grazie agli avanzamenti nella tecnologia e nell'IA, consentendo esperienze customizzate per ogni giocatore", ha riferito Qizilbash.

Proprio mentre Sony presentava la sua strategia per il futuro con la conferenza dedicata agli azionisti, il capo di PlayStation Productions , Asad Qizilbash, ha riferito altri dettagli più specificamente legati alla divisione videoludica in un'intervista, in cui ha riferito che il futuro dei videogiochi , secondo PlayStation, è maggiormente legato all' immedesimazione più che alla grafica e al progresso tecnico su questo fronte.

IA e avanzamenti tecnologici a servizio di immedesimazione e narrazione

Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions

"Tutto questo aiuterà un'intera generazione di creativi a costruire storie dotate di maggiori emozioni, il focus si sposterà dalla fedeltà grafica alla narrazione immedesimante, che possa accompagnare i giocatori e rimanere con loro anche dopo aver posato il controller".

In questo rientrerà anche l'intelligenza artificiale: per Qizilbash questa sarà in grado di creare "esperienze più personalizzate e storie più significative", per esempio "i personaggi non giocanti potrebbero interagire con i giocatori in base alle loro azioni, rendendo l'esperienza più personale".

La cosa risulta "importante per il pubblico più giovane della generazione Z e Alpha, che sono le prime generazioni ad essere cresciute interamente in ambito digitale e che cercano la personalizzazione in tutti gli ambiti, oltre a esperienze che abbiano maggiore significato".

Il discorso di Qizilbash è un po' generico, ma la cosa rientra nel suo ruolo: l'executive in questione è infatti incaricato di trasformare i franchise videoludici di PlayStation in franchise per l'intrattenimento globale, fornendo in questa occasione una visione sul futuro di PlayStation nei prossimi anni.

Durante la conferenza di ordine maggiormente finanziario, Sony ha spiegato la nuova strategia per l'intrattenimento in senso più generico, immaginando anche un controller futuristico.