iPad mini 7 in arrivo con uno schermo nuovo di zecca prodotto da Samsung, tutti i dettagli

Apple sembra decisa a portare la tecnologia degli schermi OLED su tutta la gamma iPad, con l'iPad Pro M4 come primo destinatario di questa innovazione. Secondo le ultime indiscrezioni, l'iPad mini 7 potrebbe essere il prossimo dispositivo ad adottare gli schermi OLED, con Samsung che ha già iniziato a sviluppare campioni di display per Apple. Tuttavia, il lancio di questo nuovo modello potrebbe non avvenire prima del 2026.

Quando arriveranno questi iPad? L'iPad Pro OLED Secondo fonti del settore, Samsung ha iniziato a sviluppare campioni OLED da 8 pollici per Apple, suggerendo che l'iPad mini 7 potrebbe mantenere le dimensioni del display dell'attuale iPad mini 6 da 8,3 pollici. Una volta completato il processo di approvazione, Samsung dovrebbe iniziare la produzione di massa di questi schermi nella seconda metà del 2025, dando ad Apple il tempo necessario per prepararsi al lancio dell'iPad mini 7. Un insider ha dichiarato che i campioni iniziali sono in fase di sviluppo e la produzione di massa potrebbe iniziare entro la fine dell'anno. Non è ancora chiaro se l'iPad mini 7 utilizzerà la tecnologia OLED Tandem, come gli iPad Pro da 11 e 13 pollici. Tuttavia, è probabile che Apple scelga di non adottare questa tecnologia per contenere i costi. I pannelli OLED Tandem sono più costosi da produrre rispetto ai mini-LED, il che significherebbe un aumento del prezzo finale per l'iPad mini 7. Questo potrebbe non essere in linea con la strategia di Apple di mantenere prezzi competitivi per i suoi dispositivi più piccoli e accessibili.