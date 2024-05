George Miller accetterebbe subito se Kojima volesse fare un gioco su Mad Max

George Miller, regista di Furiosa: A Mad Max Saga, è stato intervistato sul tappeto rosso e ha svelato che se Kojima volesse realizzare un gioco basato sulla saga cinematografica di Mad Max accetterebbe subito.

Come potete vedere nel video qui sotto, Miller spiega che il precedente gioco di Mad Max - pubblicato lo stesso anno del film Fury Road - non fu bello quanto lui avrebbe desiderato. Il regista spiega che è il tipo di persona che preferisce non fare qualcosa piuttosto che farla in modo non perfetto.

Poi, Miller segnala che se Kojima se ne occupasse, lui accetterebbe di certo. Ammette però che Kojima ha così tante idee nella propria testa da non essere il tipo da occuparsi di un prodotto su licenza. Proprio per questo, Miller stesso non vorrebbe nemmeno chiedergli di realizzare un gioco su Mad Max.