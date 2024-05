GameStop propone tanti sconti per giochi, console e non solo fino al 28 maggio

GameStop sta attualmente proseguendo con i suoi Pro Days, ovvero offerte speciali alle quali potranno accedere solo i membri di GS Pro Club fino al 28 maggio o fino a esaurimento scorte. La promozione garantisce un 20% di sconto su tutti i giochi e alcuni accessori, disponibile sia in negozio che online.

Lo sconto si applica a tutti i tipi di giochi, sia quelli con alcuni anni sulle spalle che quelli più recenti, come ad esempio Rise of the Ronin per PlayStation 5 che può essere portato a casa a soli 64,78€ o Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch a 39,98€ anziché 49,98€.

Le promozioni toccano anche prodotti hardware come la coppia di Joy-Con Ufficiale Nintendo di colore Neon per Nintendo Switch a 55,98€ anziché 69,98€, oppure il Volante Hori Racing Wheel APEX (PlayStation) a 103,98€ anziché 129,98€.

Questa promozione del -20% non è valida per le console, per PS Portal, PS VR2, prodotti digitali e servizi e prodotti hardware come FRITZ!Box e ZTE Nubia Neo 2 5G.