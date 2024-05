Epic Games Store: è disponibile il gioco gratis del 23 maggio, il prossimo è ancora misterioso

Come ogni giovedì, anche oggi Epic Games Store ha messo a disposizione il gioco gratis per PC di questa settimana, disponibile da oggi, 23 maggio, e come era trapelato in precedenza si tratta di Farming Simulator 22.

Come da tradizione, il titolo in questione può essere riscattato gratuitamente su Epic Games Store dalle 17:00 di oggi, potete trovarlo a questo indirizzo sulla pagina ufficiale dello store dedicata ai giochi gratis della settimana o attraverso il client dedicato.

Il nuovo trend di Epic Games Store è mantenere il mistero sui vari giochi proposti in regalo di settimana in settimana, e anche in questo caso il titolo è comparso oggi praticamente a sorpresa, senza l'anticipazione che caratterizzava prima lo stile comunicativo di Epic Games per questa iniziativa. In ogni caso, la sorpresa è stata rovinata dal solito leak, che si è rivelato azzeccato.