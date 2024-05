Elden Ring Shadow of the Erdtree, la nuova immagine mostra un personaggio misterioso

FromSoftware e Bandai Namco continuano la campagna pubblicitaria di Elden Ring Shadow of the Erdtree e ancora una volta hanno pubblicato una immagine dedicata al DLC. Non si tratta (nuovamente) di una schermata di gioco ma di un artwork di altissima qualità che permette di vedere un personaggio non noto.

L'immagine mostra un guerriero o una guerriera, difficile dirlo con certezza, che impugna una spada estremamente elaborata e dalla guardia dorata. Anche l'armature è estremamente ricca di dettaglio, senza citare poi la veste che copre il personaggio. I colori di punta sono il bianco e l'oro: questo spinge a pensare che il personaggio sia connesso con l'Ordine Aureo.

Chi potrebbe essere? Uno dei nomi che vengono immediatamente in mente è ovviamente Miquella, che dovrebbe essere una delle figure centrali di Elden Ring Shadow of the Erdtree. Purtroppo non abbiamo mai visto una precisa rappresentazione del personaggio nel gioco base, quindi è difficile dirlo con certezza.