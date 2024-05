La nuova immagine di Elden Ring Shadow of the Erdtree include più dettagli di quanti pensiate

Il profilo Twitter ufficiale di Elden Ring ha pubblicato una nuova immagine dedicata al venturo DLC: Shadow of the Erdtree. Oltre a una breve scritta, il post include un'immagine di una nuova creatura.

L'account di Elden Ring ha scritto "Nel Regno dell'Ombra vi attendono temibili nemici di insondabile potenza" e ha condiviso l'immagine che vedete qui sotto.

Il Presagio presentao

L'immagine mostra chiaramente un Presagio, un tipo di creatura che presenta una serie di segni distintivi considerati impuri all'interno dell'Ordine Aureo, ovvero la fazione che domina l'Interregno in Elden Ring. La lore legata ai Presagi è ovviamente elaborata, ma vi basti sapere che di norma si riconoscono per le corna deformi presenti sulla testa, per la presenza della pelliccia e spesso anche di una coda.

Questo Presagio viene mostrato nell'ombra, quindi non vediamo tutte le sue caratteristiche, ma sembra piegato in avanti con le braccia sollevate lungo i fianchi mentre impugna due chakram. Si tratta di armi mai viste in Elden Ring e, considerando che è già stato confermato che vi saranno nuove categorie di armi, ci viene naturale sperare che questa immagine sia un suggerimento di ciò che potremo trovare nel gioco.

Notiamo anche che il Presagio indossa una maschera dorata, forse per nascondere le sue fattezze deformi. La qualità della maschera e il fatto che le corna non siano state amputate fa pensare che il personaggio abbia origini nobili (i Presagi non nobili tendenzialmente venivano uccisi, inoltre). Possiamo supporre che si tratti di un boss e non di un nemico comune, ma potremo scoprire di più solo all'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree.