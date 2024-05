Call of Duty su Game Pass e niente versioni PS4 e Xbox One: per Jeff Grubb sarebbe un all in

Call of Duty disponibile dal day one su Game Pass e niente versioni PS4 e Xbox One: per il giornalista Jeff Grubb questa sarebbe la scommessa definitiva per Microsoft, un tentativo estremo per recuperare terreno rispetto a Sony oppure accettare la sconfitta.

A poche ore dal report del Wall Street Journal, secondo cui il prossimo gioco di Call of Duty sarà su Game Pass al lancio, Grubb ha spiegato che con una mossa del genere Xbox potrebbe davvero convincere gli utenti provenienti dalla precedente generazione a scegliere Series X|S.

"Mettete Call of Duty su Game Pass e non lanciatelo su Xbox One e PS4", ha scritto il giornalista. "E se neanche questo sposta l'ago della bilancia quando si tratta di convincere la gente a scegliere Xbox come la propria piattaforma next-gen, allora non c'è niente da fare."