Il prossimo gioco di Call of Duty sarà su Game Pass al lancio, per il Wall Street Journal

Il Wall Street Journal ha reso disponibile un nuovo report secondo il quale Microsoft ha intenzione di pubblicare il nuovo capitolo di Call of Duty in arrivo quest'anno su Xbox Game Pass. La testata riporta quanto riferito da fonti che chiaramente sono rimaste anonime.

Secondo il Wall Street Journal, Microsoft vede in questa mossa un modo per aumentare il numero di iscritti al servizio in abbonamento. Il giornale sottolinea come questo sia un netto cambiamento rispetto alla precedente strategia di Activision Blizzard King, che non ha mai pubblicato un capitolo di Call of Duty su un servizio in abbonamento sin dal lancio.

Ovviamente, sebbene si parli del Wall Street Journal, quanto indicato rimane comunque un rumor e non informazioni ufficiali. Non possiamo considerare la cosa come certa o, anche ammesso che quanto indicato sia corretto, come definitiva: vi è sempre la possibilità che Microsoft e Activision Blizzard King decidano di cambiare i propri piani nel corso dei prossimi mesi.

Ricordiamo però che, sebbene in modo non del tutto diretto, Sarah Bond di Xbox aveva già fatto intendere che Call of Duty sarebbe arrivato su Xbox Game Pass.