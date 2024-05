Call of Duty: Black Ops Gulf War includerebbe come preordine Frank Woods, per i dataminer

Come sempre, in autunno avremo modo di mettere le mani sul prossimo capitolo di Call of Duty, la saga di sparatutto di Activision. Per il momento non è ancora stato annunciato in modo ufficiale qual è il prossimo gioco, ma i rumor puntano il dito verso un nuovo capitolo della sotto-saga Black Ops, precisamente intitolato Call of Duty: Black Ops Gulf War. Inoltre, un leak afferma che il famoso personaggio Frank Woods sarà un bonus preorder del nuovo capitolo, ma sarà reso disponibile in Modern Warfare 3 e Warzone.

Diversi dataminers hanno recentemente trovato riferimenti a un operatore chiamato "Frank Woods" per Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone. Potrebbe sembrare strano che il nuovo gioco includa un bonus di preordine per i giochi già disponibili, ma ricordiamo che Activision ha già fatto qualcosa di simile in passato.

Molto probabilmente la skin di Frank Woods sarà disponibile in tutti e tre i giochi, ma mettendola come bonus di prenotazione i giocatori potranno goderne prima che il prossimo Black Ops venga pubblicato.

Ricordiamo però che non si tratta di una informazione ufficiale, ma unicamente di un rumor a cui si sommano delle speculazioni. Sappiamo che Xbox terrà una conferenza il 9 giugno che sarà seguita da un evento dedicato a un gioco non definito in modo ufficiale ma che molti danno oramai per scontato sia proprio Call of Duty: Black Ops Gulf War.

Probabilmente avremo modo di scoprire qualcosa a riguardo a giugno oppure poco prima, visto che spesso Activision svela il nuovo Call of Duty con un teaser prima della presentazione completa.