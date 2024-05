Clockwork Revolution, State of Decay 3 e Gears 6: altre voci sull'Xbox Games Showcase 2024

Il giornalista di Windows Central si limita a ribadire quanto riferito in precedenza, in un certo senso corroborando alcune informazioni sui giochi presenti all'evento visto che si tratta di una persona che ha dimostrato di avere dei collegamenti con l'ambiente Microsoft, ma aggiungendo anche alcuni titoli possibili.

Come abbiamo visto, l' Xbox Games Showcase 2024 ha ora data e orario fissati per il 9 giugno alle 19:00 secondo l'ora italiana, e sarà seguito da un altro evento speciale e incentrato a quanto pare su un unico progetto che potrebbe essere il nuovo Call of Duty: Black Ops 5.

Continuano ad arrivare voci di corridoio sui contenuti dell' Xbox Games Showcase 2024 , ora che la conferenza Microsoft è stata fissata in maniera più precisa, e il noto giornalista/insider Jez Corden di Windows Central ha rincarato la dose parlando anche di Clockwork Revolution, State of Decay 3 e Gears 6 .

State of Decay 3 sarà all'Xbox Games Showcase 2024?

A dire il vero, Corden non sostiene che questi siano presenti sicuramente all'evento, ma rispondendo alla domanda su quali giochi vorrebbe maggiormente vedere all'Xbox Games Showcase 2024 ha menzionato State of Decay 3 e Clockwork Revolution, la cui presenza non rientrava nelle voci di corridoio precedenti sui giochi presenti allo showcase di Microsoft.



Secondo Corden, State of Decay 3 può finalmente contare su una base tecnologica notevole, grazie anche al supporto di The Coalition che ha fornito una grossa mano all'utilizzo di Unreal Engine, condividendo varie soluzioni con Undead Labs.

"State è sempre stato fantastico dal punto di vista concettuale", ha riferito Corden, "Con la tecnologia e il budget dalla loro, potrebbe diventare davvero incredibile", ha aggiunto. Inoltre, ha menzionato Clockwork Revolution, il nuovo gioco di inXile in stile steampunk, come "incredibile", oltre a ribadire che ci sarà Gears 6, come già detto in precedenza.

Ha anche riferito che Microsoft, in base a quanto ha sentito, è "molto sicura della line-up messa insieme per lo showcase e oltre", riprendendo un po' anche la tradizione delle conferenze annuali di Xbox.