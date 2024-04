Gears of War, Call of Duty e non solo: i giochi dell'Xbox Games Showcase, per un report

Come vi abbiamo già segnalato, a giugno andrà in onda l'evento Xbox Games Showcase, seguito da una diretta su un gioco non ufficialmente confermato. Cosa possiamo aspettarci da questi due eventi? The Verge, tramite la firma di Tom Warren, ha svelato alcuni dettagli a riguardo.

Prima di tutto, Warren afferma che "fonti che hanno familiarità con i piani della compagnia" indicano che l'annuncio segreto è - come già pensavamo - il prossimo Call of Duty. The Verge non precisa altri dettagli, ma l'idea è che si tratti di Call of Duty Black Ops Gulf War.

Già in precedenza si era parlato dell'argomento e alcuni affermano anche che il gioco sarà in realtà svelato prima ancora di tale presentazione.