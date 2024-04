Fortnite tornerà su iPad in Europa: Epic Games lo conferma

Tim Sweeney, capo di Epic, ha precedentemente dichiarato che l'obiettivo finale dell'azienda è quello di diventare il " negozio di software multipiattaforma numero uno , grazie alla concorrenza in termini di pagamenti, delle commissioni dello 0%-12% e di giochi esclusivi come Fortnite".

Questo significa che Apple dovrà aprire gli iPad a store esterni e, esattamente come accadrà tra non troppo su iPhone, Epic Games avrà modo di portare il proprio Epic Games Store sui tablet e pubblicare in questo modo Fortnite.

Il negozio mobile di Epic Games

Fortnite è cambiato dall'ultima volta che i giocatori Apple lo hanno visto sui propri dispositivi

In occasione dell'evento State of Unreal del mese scorso, Epic ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla versione mobile dell'Epic Games Store, rivelando che gli sviluppatori mobili che utilizzano il suo storefront di terze parti beneficeranno "delle stesse condizioni eque" presenti sull'Epic Games Store per PC. Ciò include una quota di ricavi pari a 88/12 (a vantaggio degli sviluppatori) e il fatto che gli sviluppatori potranno trattenere il 100% dei ricavi ottenuti utilizzando il proprio sistema di pagamento per gli acquisti in-app.

Parlando invece di Fortnite, la presenza dell'Epic Games Store garantisce all'app di tornare su mobile (in Europa, si intende). Quattro anni fa Apple venne rimosso quando Epic Games attivò la possibilità di pagare direttamente nel gioco aggirando il sistema di pagamento di Apple e quindi togliendo alla piattaforma il proprio guadagno. Lo stesso avvenne su Android e anche Google bandi il gioco da Google Play. A tutto sono seguite varie cause legali.

Per il momento non è ancora stata confermata una data di ritorno su mobile per Fortnite.