Call of Duty: Black Ops Gulf War presente all'Xbox Showcase, ma dovrebbe essere annunciato prima

L'informatore Tom Henderson, noto per la sua attendibilità, ha confermato quanto scritto da Tom Warren su The Verge, ossia che Call of Duty: Black Ops Gulf War, così dovrebbe chiamarsi il prossimo capitolo della serie, sarà presente all'Xbox Showcase di giugno. Detto questo, Henderson ha aggiunto che il gioco dovrebbe essere annunciato prima in modo più tradizionale e al di fuori di Call of Duty: Warzone.

È dal 2020 che i nuovi Call of Duty vengono annunciati tramite eventi all'interno dello sparatutto free-to-play, ma per Call of Duty: Black Ops Gulf War non dovrebbe andare allo stesso modo.