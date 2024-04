Call of Duty: Warzone Mobile avrebbe generato solo 2,3 milioni di dollari in due settimane

Sono passate due settimane dal lancio di Call of Duty: Warzone Mobile e la compagnia di analisi del mercato mobile AppMagic ha tirato le prime somme di risultati che finora appaiono abbastanza deludenti. Dal 21 marzo al 4 aprile, il nuovo COD avrebbe infatti prodotto ricavi soltanto per 2,3 milioni di dollari, inferiori a quelli che fece Call of Duty: Mobile nello stesso periodo. Considerate che dai ricavi vanno decurtate le royalty delle piattaforme e le tasse. In totale, Call of Duty: Warzone Mobile ha prodotto finora ricavi per 3,1 milioni di dollari, considerando anche il periodo di lancio soft.

Altri dati

Risultati deludenti per Call of Duty: Warzone Mobile, finora

Il picco della spesa ci sarebbe stato il 22 marzo e avrebbe raggiunto appena i 245,5 mila dollari. Nei giorni successivi ci sarebbe stato un declino, con la media di spesa giornaliera che si sarebbe attestata sui 140.000 dollari.

Nemmeno a dirlo, il primo territorio per spesa sono stati gli USA, che hanno prodotto il 55% dei 2,3 milioni di dollari. Seguono Giappone (6,9%), Messico (5%), Regno Unito (2,5%) e Brasile (2,2%).

Eppure i download non sono mancati, visto che secondo AppMagic avrebbero raggiunto la ragguardevole cifra di 20,7 milioni, con la maggior parte delle installazioni registrata nei primi tre giorni. Il picco è stato raggiunto il 23 marzo con 3,96 milioni di download. Attualmente la media delle installazioni giornaliere oscilla tra le 370.000 e le 400.000.

Il 32% delle installazioni è stato fatto negli Stati Uniti, l'11,2% in Messico, il 6% in Brasile, il 6,3% nel Regno Unito e il 4% in India.

Per amore di confronto, il lancio di Call of Duty: Mobile fu decisamente più grosso, visto che generò 14 milioni di dollari di ricavi nelle prime due settimane, producendo una media di 1 milione di dollari di ricavi al giorno. Inoltre fu scaricato 66 milioni di volte, la maggior parte delle quali nei primi tre giorni.

Va però detto che Call of Duty: Warzone Mobile è molto diverso da Call of Duty: Mobile. Il secondo è un titolo completamente autonomo, mentre il primo consente la cross-progression con le versioni PC e console. Quindi molti potrebbero semplicemente aver scelto di non abbandonare le versioni "maggiori" del gioco per passare a quella mobile e potrebbero aver fatto i loro acquisti su PC e console.