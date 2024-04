Baldur's Gate 3, Larian ha donato il gioco a una biblioteca, che voleva comprarlo

Un bibliotecario, che su Reddit si fa chiamare TeenyGremlin, ha raccontato in un post una simpatica storia riguardante Larian Studios e Baldur's Gate 3 . Sostanzialmente la compagnia di Swen Vincke ha regalato una copia del gioco alla biblioteca per cui lavora, che avrebbe voluto acquistarne una copia fisica ma era impossibilitata a farlo. Il motivo? Essendo un istituzione esente dalle tasse non può acquistare beni con tasse incluse.

Un nobile gesto

Larian è stata signorile

Il bibliotecario ha provato ad acquistare una copia fisica del gioco dal sito ufficiale di Larian, che però aggiunge le tasse su tutti gli oggetti. Quindi ha contattato il servizio clienti per chiedere un metodo di fatturazione alternativo o se potevano creargli un account senza tasse.

Naturalmente non ha preteso nulla, ma ci ha provato lo stesso perché ci teneva ad avere Baldur's Gate 3 in archivio. Larian di suo ha risposto in modo davvero signorile. Un rappresentante della compagnia gli ha fatto sapere che lo studio avrebbe donato una copia del gioco alla biblioteca per superare il problema delle tasse. Naturalmente il bibliotecario è stato felicissimo, e non solo per il regalo: "Qualcuno si è preoccupatto di contattarmi su di una questione apparentemente irrisolvibile, quando pensavo che fosse stata dimenticata."

TeenyGremlin ha poi spiegato di non aver mai visto un impegno simile in una compagnia per trovare una scappatoia a un problema che non la riguardava direttamente: "È un piccolo gesto, ma è stato così bello."

Al che nel discorso è intervenuto un altro bibliotecario affermando che anche altre compagnie fanno donazioni su richiesta, ma che Larian è andata oltre, vincendo un tiro su carisma.

Dopo una storica così bella ed edificante, che ne dite di andare a leggere la recensione di quel capolavoro che è Baldur's Gate 3?