Leggende Pokémon: Arceus per Nintendo Switch in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Leggende Pokémon: Arceus per Nintendo Switch

Si può esplorare in acqua, a terra e in cielo con l'aiuto di alcuni Pokémon specifici

Leggende Pokémon: Arceus è un capitolo spin-off della saga principale di Game Freak. Si tratta del primo gioco con una mappa aperta (Spada e Scudo avevano più che altro delle aree ampie, ma il grosso del gioco era lineare).

Si tratta anche di un titolo più votato all'azione, visto che possiamo in tempo reale lanciare le sfere verso i Pokémon e tendergli imboscate. Ci sono anche degli scontri contro nemici potenti da affrontare come delle battaglie sparatutto. Il sistema di combattimento a turni sfrutta inoltre una gestione dei turni diversa da quella classica, in cui conta la velocità d'azione ed è possibile eseguire anche più mosse consecutive.

In termini narrativi, siamo nel passato di Sinnoh, quando era ancora nota col nome di Hisui.