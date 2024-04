Cosa giocherete questo weekend? È uscito poco di nuovo e avete l'occasione di sfoltire il backlog!

Non tutte le settimane riescono con il buco e questa non è stata particolarmente ricca di uscite. Non c'è da demoralizzarsi, visto che è un'occasione perfetta per smaltire un po' il backlog o per scoprire qualcosa di nuovo e diverso, che potrebbe addirittura piacervi di più di ciò che di solito vi vende il marketing. Quindi è comunque il caso di chiedervi cosa giocherete questo weekend? Non agitatevi e rispondete con calma.

Di nostro in questo caso possiamo darvi qualche consiglio... sul backlog. Titoli fantastici sono lì che vi guardano da anni, abbandonati a se stessi e desiderosi di essere giocati. Dategli un po di soddisfazione. Lo sappiamo che ne avete tanti arretrati. C'è sicuramente il gioco che non avete mai toccato, oppure c'è quello che avete iniziato e poi avete lasciato a metà perché presi da altro. C'è anche il vostro gioco del cuore che non sapete essere tale perché non avete ancora comprato. Insomma, ne avete di lavoro da fare prima che torni il lunedì con il suo infinito carico di mestizia scolastica / lavorativa.