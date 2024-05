Helldivers 2: su Steam oltre 20.000 recensioni positive ora che l'account PSN non è più obbligatorio

Il diètro frónt di Sony sulla questione dell'obbligatorietà dell'account PlayStation per giocare a Helldivers 2 su PC sembra stia dando i suoi frutti, con oltre 20.000 recensioni positive pubblicate su Steam dopo l'annuncio.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, durante il weekend lo sparatutto multiplayer di Arrowhead è stato bombardato di recensioni negative (circa 215.000) dopo che stato comunicato che dal 4 giugno gli utenti avrebbero dovuto connettere un account PlayStation a quello Steam per continuare a giocare.

Il problema, oltre a una questione di praticità e sicurezza dei dati, è che in moltissimi paesi al mondo non è possibile creare un account PSN "regolare" (senza ricorrere a VPN e informazioni false, punibili con il ban da Sony), il che di fatto avrebbe impedito a giocatori che hanno regolarmente acquistato Helldivers 2 di continuare a giocare. Fortunatamente poche ore fa, Sony ha annunciato di essere tornata sui suoi passi e che quindi collegare un account PlayStation a Steam sarà un passaggio del tutto opzionale.