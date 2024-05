Helldivers 2: le recensioni negative potrebbero diventare un mantello

Sono stati giorni difficili per Helldivers 2 su Steam. Sony Interactive Entertainment (editore) e Arrowhead Game Studios (sviluppatore) hanno annunciato che i giocatori avrebbero dovuto collegare il proprio account PSN a Helldivers 2 per continuare a giocare. Il pubblico ha reagito in modo molto negativo e, tra le varie, ha iniziato a pubblicare recensioni negative su Steam che hanno portato lo sparatutto ad avere un voto recente estremamente negativo. Sony è infine tornata sui propri passi, ma chiaramente i raccoglitori di informazioni come SteamDB segnaleranno per sempre questo influsso di recensioni negative nei propri grafici. Questi ultimi sono ora stati reimmaginati come un design per i mantelli dei personaggi.

Il director di Helldivers 2 e CEO di Arrowhead Game Studios - Johan Pilestedt - ha condiviso il punto di vista tramite il proprio account Twitter. Come potete vedere qui sotto, l'amministratore delegato afferma: "Inoltre, questo accidentale design per un mantello è proprio figo. Lo dico da membro della community".

Non si tratta però di uno scherzo, perché pare proprio che il CEO lo voglia trasformare in un vero e proprio mantello da usare in Helldivers 2.

Sempre tramite Twitter, Pilestedt ha affermato che il team sta pensando a quale nome potrebbe dare al mantello e ha affermato scherzando che il prezzo sarà di 999,99 dollari, prima di precisare che "sarà gratuito". Non crediamo che vi sia ancora la certezza che il mantello arrivi nel gioco, ma sarebbe un buon modo per trasformare questo momento negativo per Helldivers 2 in qualcosa sul quale scherzare.