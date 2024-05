Helldivers 2, 215.000 recensioni negative su Steam: stop alla vendita in 177 paesi

Helldivers 2 ha raggiunto quota 215.000 recensioni negative su Steam a causa dei recenti sviluppi, ma soprattutto Valve ha fermato la vendita del gioco in 177 paesi in cui non è possibile creare un profilo PSN, ora obbligatorio.

Il blocco ha ragioni estremamente pratiche: visto che Steam sta consentendo rimborsi oltre le 2 ore di gioco per Helldivers 2 a causa dell'improvvisa modifica delle condizioni di utilizzo da parte di Sony, vuole evitare ulteriori richieste provenienti dai paesi in cui appunto il PlayStation Network non è supportato.

Nel frattempo il CEO di Arrowhead Game Studio, triste per le recensioni negative, non ha commentato la notizia del blocco delle vendite, lasciando emergere la sensazione di un dissenso interno fra il team di sviluppo e il publisher, responsabile della situazione.