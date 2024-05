Helldivers 2, il CEO di Arrowhead triste per le recensioni negative

Johan Pilestedt, CEO di Arrowhead Game Studio, ha reagito in maniera triste e rassegnata alle tantissime recensioni negative che gli utenti Steam hanno appioppato a Helldivers 2 dopo l'annuncio delle scorse ore.

Come riportato, infatti, Helldivers 2 richiederà un account PlayStation obbligatorio anche su PC e questo vincolo ha inevitabilmente scatenato le polemiche, che sono poi sfociate nel puntuale review bombing sulla piattaforma digitale Valve.

"Ouch, dritto nel review score!", ha scritto Pilestedt commentando l'incidenza delle recensioni negative, che ha modificato il giudizio generale su Helldivers 2 su Steam da "prevalentemente positivo" a "mixed".

"Be', immagino sia giustificato. Chiedo scusa a tutti per come sono andate le cose. Spero riusciremo a rimediare e a riguadagnare la vostra fiducia continuando a offrirvi una grande esperienza. Tutto quello che voglio è realizzare grandi giochi."