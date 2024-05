Tomb Raider: il prossimo gioco sarà un vero open world ambientato in India, per un rumor

Il prossimo gioco di Tomb Raider sarà pienamente open world e ambientato in India: lo riferisce un leaker, ritenuto piuttosto attendibile per via di una serie di anticipazioni che si sono rivelate fondate.

Il titolo "includerà ampi scenari e la possibilità di utilizzare liberamente una motocicletta, il paracadute e i classici sistemi di movimento di Lara al fine di espolorare senza restrizioni una grande mappa e tutte le sfide che presenta", ha scritto V Scooper su Twitter.

Il leaker ha detto che verranno rivelati ulteriori dettagli a breve e confermeranno le informazioni che ha riportato, il che significa probabilmente che assisteremo a un annuncio ufficiale e/o a un trailer che andrà a presentare il nuovo Tomb Raider.

Non è tutto: V Scooper sostiene che il gioco dovrebbe uscire in meno di un anno se non ci saranno ritardi, anche se per il momento non c'è ancora nulla di davvero stabilito.