Tomb Raider: il nuovo film è stato cancellato, altro reboot senza Alicia Vikander?

Il nuovo film di Tomb Raider, che avrebbe dovuto dare un seguito al reboot cinematografico con Alicia Vikander uscito nel 2018, è stato cancellato, cosa che apre la strada a un progetto completamente nuovo e totalmente slegato dalla pellicola precedente.

Stando a quanto riferito da The Wrap, MGM non avrebbe dato il via libera definitivo al progetto, di fatto facendo fallire la deadline principale per la produzione del nuovo film e cancellando tutto il progetto.

Alicia Vikander nel ruolo di Lara Croft

A questo punto, la casa produttrice perde anche la possibilità di sfruttare la licenza ufficiale di Tomb Raider per un ultimo film, vista la scadenza dei diritti, cosa che apre varie altre strade.

Salta dunque tutto il progetto che prevedeva il coinvolgimento di Misha Green come sceneggiatrice e regista, ma soprattutto Alicia Vikander come protagonista, che si troverebbe ora slegata da Tomb Raider. I diritti tornano in mano a Crystal Dynamics, che a sua volta fa ora parte di Embracer Group e si attende di scoprire cosa succederà.

Probabilmente, si scatenerà una nuova asta per l'affidamento dei diritti cinematografici, cosa che porterà tuttavia a un progetto completamente nuovo che potrebbe essere considerato un ulteriore "reboot", visto che sarebbe completamente scollegato dal film del 2018 e dal personaggio costruito su Alicia Vikander, in attesa di scoprire cosa succederà.