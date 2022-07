P.T. in Halo Infinite? Il teaser di Silent Hills ricostruito con la Forgia

Per avere un'idea delle potenzialità estreme della Forgia di Halo Infinite basti vedere il video riportato qui sopra, che mostra una sorta di ricostruzione di P.T., il celebre teaser giocabile di Silent Hills da parte di Hideo Kojima, effettuata utilizzando gli strumenti di personalizzazione della modalità del gioco 343 Industries.

Ovviamente si tratta di un modello ancora un po' grezzo, meno raffinato dei molti che abbiamo visto in questi anni a partire dall'indimenticato progetto di Hideo Kojima, ma se si pensa che è stato costruito con una modalità specifica di Halo Infinite, fa capire quanto la Forgia consenta modifiche e personalizzazioni estreme dell'esperienza di gioco.

Rispetto anche alle versioni precedenti nei vari capitoli di Halo, la nuova Forgia sembra consentire una padronanza molto più ampia degli strumenti creativi, consentendo la costruzione di asset che si distanziano anche in maniera notevole dallo stile e dalle ambientazioni tipiche di Halo Infinite.

Nel video vediamo il giocatore percorrere un corridoio che riprende lo stile di P.T., ovvero quello di una comune casa suburbana americana, dunque qualcosa di ben lontano dagli interni che solitamente vediamo in Halo Infinite. Pur trattandosi di una costruzione ancora rudimentale, effettuata utilizzando una versione non definitiva del software, fa intuire le possibilità che la Forgia offre in termini di libertà creativa da parte dei modder.

Già nei giorni scorsi abbiamo avuto ulteriore conferma di questo guardando alcuni video leak che mostrano la Forgia e le opzioni di personalizzazione.