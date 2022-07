Halo Infinite: dei video leak mostrano la Forgia e le opzioni di personalizzazione

Tramite un nuovo leak, è possibile vedere un paio di video - uno qui sopra e uno poco sotto - dedicati alla modalità Forgia di Halo Infinite. I due filmati mostrano le possibilità di personalizzazione e creazione all'interno di questa modalità.

A condividere questi video è stato lo YouTuber Helioskrub. Il content creator ha mostrato prima di tutto un video nel quale spiega che sarà possibile creare barriere per le finestre in stile Call of Duty Zombie, che possono essere distrutte interagendo con loro. Spiega che creare questo tipo di struttura è molto semplice, grazie alla migliorate funzioni della Forgia di Halo Infinite.

Nel secondo filmato (qui sotto), Helioskrub mostra una macchina chiamata "Pack-A-Punch" la quale permette di "trasformare un'arma ordinaria nella sua versione della Campagna di Halo Infinite. Volendo, ogni arma potrebbe avere una versione PAPd corrispondente. Io ho usato la funzione di fusione delle armi per trasformare un Commando in un SPAZ-24".

In poche parole, Forgia di Halo Infinite sembra avere tante opzioni di creazione e personalizzazione dei livelli, anche elaborate. La modalità Forgia è una delle preferite dai fan sin dalla sua prima comparsa nella serie e la mancanza al D1 è pesata molto.

Perlomeno, tra non molto dovremmo poter mettere le mani sulla modalità coop, che abbiamo provato!