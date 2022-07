Halo Infinite: abbiamo finalmente provato la modalità cooperativa!

Stanchi di combattere i Covenant da soli? Non temete, abbiamo provato la modalità cooperativa di Halo Infinite, in arrivo presto! La campagna dell'ultimo Halo, come saprete, ha diviso il pubblico: c'è chi l'ha trovata estremamente divertente e chi invece si è annoiato a morte rimpiangendo una suddivisione dei livelli più vicina ai capitoli passati. Come sempre la realtà è nel mezzo degli schieramenti: che Halo Infinite abbia delle lacune è fuori di dubbio, ma che errore sarebbe sottovalutarne gli straordinari punti di forza.

Caduta e riscatto Halo Infinite Coop: epico, ridicolo, drammatico, esplosivo, esplorativo... anche questo è Halo Infinite Tutto è andato male nel corso dello sviluppo di questo gioco, e si vede. Ma quando fai all-in sul gameplay, sulla fisica e sull'intelligenza artificiale, non puoi sbagliare. Ed è proprio quello che ha fatto 343 Industries, ricucendo l'idea fino a renderla molto più che presentabile. La parte open world è preponderante, sono presenti però anche diversi livelli vecchio stile che ribilanciano timidamente l'offerta. Il contorno è sconfortante, quasi assente, ma l'azione vera e propria non teme rivali. Quando scorrazzi su un warthog insieme a una selezione di marine, quando t'imbatti in un gruppo di nemici lungo la strada, quando tiri giù tre enormi cannoni dell'antiarea covenant, Halo Infinite raggiunge vette da paradiso degli shooter in prima persona. Quel che c'è è fantastico, il problema di Halo Infinite è in quel che manca. Mancano un paio di livelli lineari in più, per esempio; manca una maggiore varietà negli scenari e nella fauna; soprattutto manca la modalità cooperativa. Ecco, è proprio quest'ultima la cosa che ci ha fatto più male, a noi e a tanti appassionati di lungo corso, quando il gioco debuttò ufficialmente. Halo ha sempre dato il meglio di sé insieme agli amici, e non solo in multiplayer competitivo; la mancanza della coop probabilmente molti l'hanno vissuta come un non problema, ma lo è stato eccome se pensiamo a cosa Halo ci ha abituato in passato. Ora, a distanza di circa sei mesi dal fatidico "day one" di Halo Infinite, anche se al momento ancora in versione beta, la modalità cooperativa è finalmente giocabile da chiunque sia iscritto al programma Halo Insider, e presto sarà messa a disposizione di chiunque abbia scaricato il gioco.

Coordinati! Halo Infinite: fa male giocare tutti in verde quando a due click di distanza abbiamo almeno due diversi Spartan tutti acchittati come piacciono a noi Ci sono voluti sei mesi, è vero sono tanti, ma provate a immaginare cosa vuol dire ripulire Zeta Halo in quattro. La difficoltà sale a seconda del numero di giocatori, come è logico che sia, ma questo sembra pesare esclusivamente sull'energia dei nemici più che sul loro numero, che rimane equilibrato sui normali livelli di difficoltà. C'è il fuoco amico attivo, quindi per fare le cose alla grande sono necessari cervello e coordinazione, oltre che un pizzico di fortuna perché la fisica del gioco e la risposta dell'IA dal nulla possono inventarsi sempre nuovi disastri. Siamo morti innumerevoli volte per aver sbagliato bersaglio, per aver agito con quell'impeto a cui eravamo abituati in giocatore singolo, quando invece ora bisogna anche pensare agli altri, alle conseguenze di ogni nostra azione. Funziona a meraviglia, è un'esperienza che vi consigliamo di provare.

Pensare (quasi) a tutto Halo Infinite Coop: La gioia e il caos in un'immagine. E non guidate da ubriachi... Inoltre la modalità cooperativa è pensata e costruita proprio bene: scegli il salvataggio da utilizzare e te lo aggiorna sia da ospite che da host, riconosce tutto quello che hai già sbloccato da solo e quando trovi un nucleo per migliore le abilità, lo trovano anche gli altri presenti in partita. Puoi continuare da solo, e il giorno dopo accogliere i tuoi amici senza accorgerti di nulla, per loro sarà più o meno la stessa cosa. È come funziona Borderlands, tanto per intenderci, ma con una grande differenza: il coop di Halo Infinite al momento non permette di entrare in partite già in corso, costringendoci per accogliere nuovi arrivati a ritornare tutti nella lobby iniziale. C'è anche un'altra cosa che non ci è andata giù e speriamo vivamente venga risolta, magari addirittura prima dell'uscita: nella coop siamo tutti Master Chief. Che noia, non sarebbe meglio permetterci di utilizzare gli spartan che abbiamo assemblato in multiplayer? Sarebbe davvero sciocco non farlo, e non solo perché spingerebbe nuove persone ad acquistare skin e altre personalizzazioni, ma porterebbe facce nuove anche nel multiplayer competitivo.

Replay Halo Infinite Coop: Zeta Halo già trema! Con l'aggiornamento dedicato alla cooperativa, arriva anche una nuova funzione replay che consentirà al gruppo (ma funziona naturalmente anche da soli) di rigiocare le singole missioni di Halo Infinite. Anche in questo caso tutto funziona in modo semplice e immediato: il proprietario della stanza apre il menù, sceglie la missioni, la difficoltà, decide se usare o meno dei teschi speciali, e fa partire il tutto. Pochi secondi dopo, i partecipanti verranno teletrasportati a pochi passi dall'azione. Rigiocare alcune missioni è sempre divertente, ma questa funzione si rivela utile anche nel caso in cui uno dei partecipanti rimanga indietro con il suo salvataggio, permettendo al resto del gruppo di riattivare e rigiocare missioni già portate a termine.

La modalità cooperativa di Halo Infinite è tutto quello che speravamo di trovare quando il gioco debuttò, nel dicembre del 2021. Funziona bene, è ben concepita, lascia sufficiente libertà di esplorazione lontano dal gruppo, e permette anche di rigiocare le singole missioni. Non male davvero, sperando però che rinsaviscono permettendoci di utilizzare i nostri guerrieri del multiplayer, faticosamente sbloccati menando duro in PVP. Quella sì che sarebbe la ciliegina sulla torta. La modalità coop uscirà ufficialmente ad agosto, al momento non ci è ancora dato sapere in che giorno.