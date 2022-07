Xbox Game Pass, luglio 2022: i giochi della seconda metà del mese per gli abbonati

Con la concorrenza che ha infine lanciato un servizio parallelo rappresentato dal nuovo PlayStation Plus, il mese di Xbox Game Pass è andato avanti relativamente tranquillo, senza proporre particolari contromisure tattiche, considerando anche che di uscite di alto profilo, tra first party ed esclusive, non ne sono previste in questo periodo estivo. In ogni caso, nella ventina di giochi proposti nel giro di queste quattro settimane è possibile trovare veramente un po' di tutto, dunque continuiamo la panoramica con la seconda mandata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass a luglio , ricordandovi anche quella effettuata nei giorni scorsi sulla prima ondata di giochi a luglio 2022 .

È vero che, in questo caso, i grandi tripla A non hanno fatto grande presenza nel corso del mese, ma ci sono comunque diversi indie e opere medie di grandissimo interesse, oltre ad aggiungere novità piuttosto sorprendenti come MotoGP 22 e debutti direttamente all'interno del servizio come As Dusk Falls.

Anche luglio 2022 si è dimostrato infine un mese decisamente ricco per Xbox Game Pass , sia dal punto di vista quantitativo che per quanto riguarda la varietà di esperienze e generi aggiunti al catalogo. Con i 6 giochi aggiunti in questa seconda metà del mese il totale dei titoli raggiunge quasi la ventina per luglio, superando questa quota se si considerano anche i quattro titoli proposti da Games with Gold, inserito nell'offerta Ultimate.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di As Dusk Falls .

Il nuovo team è stato fondato da alcuni ex-membri di Quantic Dream e la cosa appare piuttosto evidente dallo stile del gioco, che tuttavia si presenta anche molto originale grazie alla particolare rappresentazione adottata, che mischia foto reali ed elaborazione al computer, con un effetto che accentua il tono drammatico della storia. Questa parte nel 1998 e si sviluppa nel corso di 30 anni, mettendo in scena gli eventi intrecciati di due famiglie in seguito a una rapina andata decisamente male, in Arizona.

L'opera prima di Interior/Night è un'avventura narrativa tutta incentrata sulle scelte affidate al giocatore, che può decidere in questo modo lo sviluppo della storia e il finale in base alle conseguenze delle decisioni prese.

Il debutto di maggior rilievo in questa seconda mandata di Xbox Game Pass è sicuramente quello di As Dusk Falls , esclusiva per PC e Xbox lanciata direttamente all'interno del servizio su abbonamento di Microsoft attraverso il programma ID@Xbox.

Il ricco catalogo di strategici all'interno di Xbox Game Pass si espande ulteriormente con l'arrivo di Sins of a Solar Empire: Rebellion , introduzione di rilievo in questo ambito visti i livelli raggiunti dalla produzione Ironclad. Il gioco è un'espansione stand-alone di Sins of a Solar Empire, che tuttavia assurge quasi a nuovo capitolo vista la quantità di contenuti che la caratterizza e le novità introdotte. La guerra torna a imperversare nell'universo, tra l'isolazionismo della Trader Emergency Coalition e lo scisma creatosi nell'Unità degli Advent, tutti elementi che lasciano presagire la necessità di tornare sul campo di battaglia spaziale per sfogare i contrasti ormai impossibili da sopire.

Prosegue il patto di ferro tra Xbox Game Pass e Ubisoft con ancora un altro titolo aggiunto al catalogo in questo mese di luglio 2022, in seguito a diverse altre aggiunte viste nell'ultimo periodo tra le quali anche Assassin's Creed Origins . Watch Dogs 2 è un altro action open world nello stile tipico della compagnia francese, ma caratterizzato da un'ambientazione particolare perché mischia elementi contemporanei e futuristici, mettendo in scena una storia di anarchia e ribellione contro un sistema opprimente, mascherato da società moderna ideale e utopistica. In questo secondo capitolo seguiamo la storia di Marcus Holloway, brillante informatico che vive nella Bay Area di San Francisco dedicandosi all'hacking, fino ad entrare a far parte di un movimento clandestino sempre più ampio e destinato a scontrarsi con poteri occulti minacciosi. L'obiettivo di Watch Dogs 2 è l'"Hack of the Century", per colpire lo status quo e restituire la libertà alla gente, tra interazioni variegate all'interno del vasto sandbox proposto da Ubisoft.

Per tutte le informazioni precise vi rimandiamo alla recensione di MotoGP 22 , ma vi basti sapere che chiunque sia interessato alle moto dovrebbe sicuramente avviare il download e testare a fondo questa nuova simulazione, che si sta evolvendo e perfezionando di anno in anno. In questo caso abbiamo a che fare con la nuova stagione motociclistica, contenente 120 piloti, oltre 20 circuiti e tutte le licenze ufficiali annesse, sicuramente un must per tutti gli appassionati.

Torment: Tides of Numenera - Xbox e PC, 21 luglio

Torment: Tides of Numenera, un'immagine dell'RPG

Arriva con un certo ritardo nel catalogo di Xbox Game Pass anche Torment: Tides of Numenera. Nonostante l'RPG classico in questione sia stato sviluppato da InXile Entertainment, dunque di fatto un team first party di Microsoft, la sua pubblicazione è precedente all'acquisizione dello studio ed è stata fatta sotto etichetta Techland, cosa che spiega il motivo della sua assenza finora. Il gioco ha una notevole importanza perché si pone come seguito spirituale di Planescape: Torment, considerato uno dei migliori RPG in assoluto, senza raggiungerne il livello qualitativo ma comunque riuscendo a ricostruire in maniera convincente il particolare universo di riferimento, che mischia elementi fantasy con altri fantascientifici.

Il gioco di ruolo riprende il set di regole stabilito per Numenera di Monte Cook, ma si caratterizza soprattutto per la ricca narrazione, con dialoghi e testi abbondanti che riguardano tematiche profonde con un notevole livello qualitativo, arricchendo il tutto con l'aggiunta del sistema delle "tide" che portano a possibili variazioni nella storia e nel mondo circostante in base alle scelte del giocatore.