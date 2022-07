Xbox Game Pass, luglio 2022: i giochi della prima metà del mese per gli abbonati

Con l'inizio effettivo di questa calda estate, arriva anche la prima ondata di giochi previsti su Xbox Game Pass a luglio 2022 e si tratta di un'infornata veramente enorme di titolo, in termini quantitativi, trattandosi di circa 14 giochi aggiunti al catalogo nelle prime due settimane del mese. Al di là dei tre Yakuza che tornano in catalogo, si tratta di una mandata davvero molto variegata, anche se priva di quelle grandi novità che solitamente catturano l'attenzione quando si parla d'introduzioni nel catalogo di Xbox Game Pass. Xbox Game Pass, i giochi in arrivo nella prima metà di luglio 2022 Si tratta indubbiamente di titoli minori che si indirizzano a nicchie di pubblico, ma con alcune introduzioni interessanti come quelle rivolte al pubblico più giovane, su cui Microsoft sembra voglia puntare anche con il suo abbonamento. Per quanto sia comprensibile l'ironia su Peppa Pig e Paw Patrol, si tratta comunque di prodotti che hanno una notevole importanza per gli abbonati al servizio che hanno anche figli piccoli, dunque questa non è un'infornata da sottovalutare.

House Flipper - Xbox, PC e Cloud, 30 giugno House Flipper, un'immagine del gioco con una casa da rifare Lo recuperiamo in questa mandata visto che era tra le uscite a sorpresa non annunciate in quella precedente: House Flipper è un po' quello che ci si potrebbe aspettare da un videogioco di "Fratelli in Affari", ovvero ristrutturazione estrema di ambienti abitativi. In House Flipper ci troviamo ad acquistare case ed edifici in stato fatiscente e ristrutturarli completamente fino a farli diventare praticamente nuovi e poterli quindi rivendere con guadagni anche notevoli. Si tratta di demolire le vecchie parti, recuperare quello che è possibile e lavorare in ogni aspetto della casa per farla tornare nuova utilizzando vari attrezzi: martelli da distruzione, spatole per cemento e piastrelle, pennelli per imbiancare tanto altro. Tra le tante simulazioni di qualsiasi cosa, questa dedicata alla ristrutturazione e al design degli interni può veramente venire incontro a tanti aspiranti architetti digitali.

Last Call BBS - PC, 5 luglio Last Call BBS, un'immagine di uno dei giochi nel gioco Una specie di meta-videogioco è quello che ci troviamo di fronte una volta caricato Last Call BBS. O meglio, una volta che il potente computer vintage Z5 Powerlance avrà caricato la cartuccia in questione, consentendoci così di esplorare ben otto videogiochi del passato che ci consentono di rivivere vari hobby e giochi tipici del ventesimo secolo, ovvero "700 anni fa" rispetto al periodo in cui ci troviamo. Last Call BBS è una raccolta di vari mini-game che mettono insieme RPG pen and paper, modellismo, solitario, puzzle vari e tanto altro, il tutto all'interno di una situazione veramente molto particolare. Al di là dei singoli passatempi, inoltre, dovremo anche capire più precisamente chi sia l'Oste e quali siano le sue intenzioni con questa raccolta di giochi del passato che ci vuole proporre su questo bizzarro computer. Insomma, un videogioco a vari livelli e con diversi strati di letture, per chi cerca qualcosa di veramente particolare.

Yakuza 0 - Xbox, PC e Cloud, 5 luglio Yakuza 0, uno screenshot Dopo la sua rimozione, torna a grande richiesta la serie Yakuza a partire dall'ottimo Yakuza 0, che insieme ai Kiwami va a riunirsi agli altri capitoli presenti già in catalogo. Fa sicuramente piacere vedere rinnovata questa partnership tra Sega e Microsoft, anche perché la serie in questione è davvero una delle migliori produzioni provenienti dal Giappone da svariati anni a questa parte. Nel caso sia nuovi al mondo di Ryu Ga Gotoku, partire da Yakuza 0 ha particolarmente senso perché si tratta a tutti gli effetti dell'avvio della storia essendo il prequel della saga, mettendo in scena le vicende di Kazuma Kiryu e Majima Goro ancora giovani, alle prese i primi coinvolgimenti nella malavita di Kamurocho. Il capitolo in questione si presenta particolarmente interessante anche per la sua ambientazione anni '80, in grado d'incrementare ulteriormente il fascino della tipica atmosfera nipponica che è elemento caratterizzante dell'intera serie.

Yakuza Kiwami - Xbox, PC e Cloud, 5 luglio Yakuza Kiwami, uno screenshot A distanza di dieci anni dalla sua prima e sconvolgente comparsa sul mercato videoludico, il primo Ryu Ga Gotoku è stato riproposto in un vero e proprio remake con Yakuza Kiwami, che riprende precisamente il capostipite della serie e lo propone con una veste modernizzata, in modo da poter calzare al meglio anche sulle piattaforme moderne. Sono comunque passati ormai cinque anni anche dall'uscita di questa versione, ma Yakuza Kiwami rimane comunque un gioco perfettamente godibile, perché recupera l'atmosfera e lo stile dell'originale e ne ricostruisce tutti gli aspetti che tendono a deteriorarsi con il passare del tempo, riproponendosi come un gioco praticamente eterno. Ci troviamo dunque al primo atto dell'epopea di Kazuma Kiryu, almeno secondo la narrazione originale, visto che cronologicamente il primo sarebbe Yakuza 0, ma questo resta comunque un capitolo fondamentale per affrontare tutta la serie Sega nella giusta successione.

Yakuza Kiwami 2 - Xbox, PC e Cloud, 5 luglio Proseguendo nella serie Sega, arriviamo anche a Yakuza Kiwami 2, anche lui di ritorno dopo una prima rimozione avvenuta qualche mese fa. Kazuma Kiryu, il "Drago di Dojima", è chiamato in questo caso a una missione particolarmente complessa: inviato a Sotenbori, Osaka, il protagonista deve cercare di risolvere un complesso conflitto emerso in seguito a un omicidio, che rischia di scatenare una vera e propria guerra senza quartiere tra il Clan Tojo e l'Alleanza Omi. Sulla sua strada, però, si scontra con Ryuji Goda, il temibile Drago del Kansai, che a quanto pare è intenzionato ad alimentare lo scontro e ottenere la sua battaglia. Yakuza Kiwami 2 è assurto al ruolo di classico all'interno della serie Sega e si tratta di un capitolo fondamentale per tutti coloro che si sono ritrovati inevitabilmente affascinati dalle avventure di Kazuma Kiryu, in attesa delle prossime avventure.

DJMax Respect V - Xbox, PC e Cloud, 7 luglio DJ Max Respect V, un'immagine del rhythm game I rhythm game non sono affatto morti, come si potrebbe pensare: certo non hanno più quel posto di rilievo nell'industria che ricoprirono all'epoca di Guitar Hero o Rock Band, ma sono ancora parecchie le produzioni che si basano sulla coordinazione tra azione videoludica e musica, anzi specializzandosi ulteriormente e raffinandosi in esperienze di gioco ancora più particolari e sotto certi aspetti anche selettive, in termini di abilità richiesta. Un esempio di questo è fornito da DJMax Respect V, un gioco musicale che propone tracce da Marshmello, Porter Robinson e Yukika, con tanto di video in alta definizione esclusivi da vedere sullo sfondo mentre si cerca di andare a tempo all'interno del flusso di gameplay. Musica pop, elettronica e altre varianti compongono il catalogo di DJMax Respect V, creando un'esperienza di gioco davvero particolare.

Matchpoint: Tennis Championships - Xbox, PC e Cloud, 7 luglio Matchpoint: Tennis Championships, un'immagine del gioco Come suggerisce in maniera molto chiara il titolo, Matchpoint: Tennis Championships non è altro che una simulazione di tennis, che punta a riprodurre lo sport in questione attraverso una modalità carriera profonda e ricca di eventi e una riproduzione della dinamica del tennis sul campo che sia più fedele e realistica possibile. Possiamo allora costruire il nostro personaggio, modificarne l'aspetto secondo diversi parametri e affrontare vari incontri sul campo, sia contro la CPU che contro altri avversari umani, cercando di raggiungere la vetta del tennis professionistico digitale. Il gameplay riprende pienamente i fondamentali del tennis con una certa attenzione sul tatticismo dell'azione, sul posizionamento corretto del tennista, sul tempismo nel colpire la palla, sugli effetti e direzioni da impartire a questa per ottenere un vantaggio sull'avversario.

Road 96 – Xbox, PC e Cloud, 7 luglio Road 96, una scena del gioco Un'avventura narrativa on the road è quello che ci aspetta in Road 96, un gioco ambientato negli anni 90 in una nazione fittizia e opprimente chiamata Petra, che è nostra intenzione abbandonare in qualsiasi modo. Ci troviamo allora a effettuare un avventuroso viaggio in autostop per raggiungere e superare il confine di Stato in modo da raggiungere la libertà, almeno in base alle nostre idee, cercando di oltrepassare una serie di sfide attraverso scelte e decisioni che hanno conseguenze effettive nello svolgimento della storia. In quest'avventura in continua evoluzione si mischiano azione, enigmi, esplorazione, contemplazione e malinconia, in una serie d'incontri intensi e significativi che lasciano una traccia nella formazione del protagonista e nella sua ferrea volontà di lasciare il paese e costruirsi una vita altrove. Potete conoscerlo meglio nella recensione di Road 96.

Garden Story - Xbox, 12 luglio Garden Story, uno screenshot del gioco Garden Story è un action RPG, un gioco indie di Rose City Games, uscito in precedenza su PC e Nintendo Switch e incentrato su una tranquilla e affascinante ambientazione rurale. Protagonista della storia è una sorta di mirtillo antropomorfo, o qualcosa del genere, impegnato nella difficile missione di salvare il Grove, la foresta dove abita insieme agli amici, da una minaccia misteriosa. In questo misto di action adventure in stile Zelda, elementi RPG e sandbox, ci troviamo allora a esplorare varie ambientazioni, prendere parte a diverse quest, risolvere enigmi, combattere nemici e scegliere varie attività all'interno di questo magico mondo dal tono decisamente rilassante. Tra esplorazione di dungeon, raccolta di risorse, pesca, avventure all'aria aperta e personaggi "wholesome", Garden Story si prospetta un gioco veramente affascinante.

Escape Academy - Xbox e PC, 14 luglio Escape Academy, un'immagine del gioco Per i maghi della fuga e della soluzione di rompicapo, Escape Academy rappresenta probabilmente la sfida perfetta: benvenuti nella scuola specializzata nell'escapismo, dove le prove sono tutte incentrate sulla necessità di uscire da una situazione apparentemente impossibile, utilizzando soltanto il cervello e l'intuizione. Il gioco è strutturato come una vera e propria avventura con tanto di progressione narrativa, data la possibilità d'interagire con insegnanti e "colleghi", ma il gameplay è tutto strutturato sulla necessità di uscire da varie stanze e situazioni in cui ci troviamo bloccati, sfruttando gli elementi dello scenario che si trovano a portata di mano. Si tratta allora di analizzare le ambientazioni e risolvere i tanti piccoli enigmi che possiamo trovare da queste parti: scoprendo nuovi oggetti utili, hackerando sistemi, aprendo nuovi passaggi e padroneggiando l'arte della fuga impossibile.

La Mia Amica Peppa Pig - Xbox, PC e Cloud, 14 luglio La Mia Amica Peppa Pig, una scena Ecco il titolo probabilmente più riconoscibile dell'intero pacchetto di luglio: La Mia Amica Peppa Pig è finalmente disponibile su Xbox Game Pass! A parte gli scherzi, l'ormai celebre personaggio della TV inglese, diventato fenomeno globale, è protagonista di un adattamento videoludico davvero ben fatto, che si inserisce perfettamente nello stile generale della serie e anche nel target a cui questa si riferisce. Parliamo ovviamente di un videogioco per bambini piccoli, quasi un edutainment, nel quale possiamo personalizzare Peppa e farle rivivere alcune avventure viste in animazioni ma in forma interattiva, attraverso vari mini-game e frammenti di avventura contornati da momenti di animazione che riproducono perfettamente la qualità del cartone animato originale. Per gli utenti Xbox Game Pass con figli può rappresentare davvero un'introduzione di notevole importanza, come riferito anche nella nostra recensione di La Mia Amica Peppa Pig.

Overwhelm - PC, 14 luglio Overwhelm, uno screenshot dell'action game Per chi cerca una sfida dalle parti del "maso-core", Overwhelm potrebbe essere il gioco a cui guardare in questa mandata, visto che si tratta di un gioco che punta a essere tanto difficile da risultare fondamentalmente ingiusto. Costretti a fronteggiare da soli orde di nemici, il gioco ci mantiene costantemente in svantaggio numerico, con poche munizioni e con scarsi aiuti, tanto che i "nemici ottengono i power-up e noi no", come riferisce la descrizione principale. Overwhelm è un action classico in 2D con elementi platforme e shooter, rappresentato in un 2D estremamente semplificato e che ricorda, stilisticamente, le particolari scelte cromatiche viste anche in Downwell. In questo mondo opprimente, dobbiamo affrontare varie tipologie di mostri e boss assortiti in un labirintico doungeon da esplorare con grande velocità e dinamismo.

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls - Xbox, PC e Cloud, 14 luglio PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls, immagine del gioco Altro gioco dedicato ai più giovani, PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls è il the-in del film cinematografico dedicato ai PAW Patrol, i cuccioli avventurieri della serie animata. Ryder e la squadra di cuccioli devono salvare Adventure City dai piani malvagi del sindaco Humdinger e per farlo devono risolvere una serie di problemi che si verificano all'interno della metropoli. Adventure City è una sorta di mappa aperta che offre una certa libertà di esplorazione e presenta diversi problemi da risolvere e sfide da affrontare, sfruttando le varie capacità e specializzazioni dei vari cuccioli. Sfruttando in maniera corretta le attrezzature e le diverse abilità, ci troviamo a dover salvare vari personaggi, ricostruire aree e sistemare guai assortiti. Presente peraltro anche la modalità multiplayer per affrontare il gioco in compagnia.